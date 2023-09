Venere degli Stracci in fiamme a Napoli | il clochard va agli arresti domiciliari

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale diha accolto l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare in carcere per Simone Isaia, il giovanecoinvolto nella...

il giovane clochard indagato per il rogo che lo scorso 12 luglio ha distrutto l'opera Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, posizionata in piazza Municipio, a Napoli. "Il Gip del

Isaia attenderà inizio processo ai domiciliari in casa accoglienza. Il gip indagini preliminari del tribunale di Napoli ha accolto l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare in carcere per il ...Il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha accolto l'ordinanza di sostituzione della misura cautelare in carcere per Simone Isaia, il giovane clochard coinvolto ...