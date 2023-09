Variante Eris | cosa sapere sulla variante

(Di lunedì 18 settembre 2023) A settembre 2023, ha attratto su di sé le attenzioni delle autorità sanitarie una nuovadi SARS-CoV-2, sottoposta a monitoraggio da parte dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): si tratta diEG.5. Da uno studio, è emerso Che cos’è EG.5 o? EG.5, soprannominata “”, è unadi SARS-CoV-2 (coronavirus responsabile della sindrome respiratoria nota come COVID-19) caratterizzata da un notevole incremento di casi, tanto da renderla ladi Interesse (VOI) maggiormente rilevata in Europa, Stati Uniti e Asia, a settembre 2023. EG.5 era segnalata per la prima volta il 17 febbraio 2023 e designata ...

... continua a crescere anche in Italia , come in vari altri Paesi, la prevalenza dellaEG.5, denominata, che ha raggiunto il 43,5%. Lo studio confermerebbe la tesi già portata avanti dagli esperti in queste ultime settimane, ovvero la strettissima correlazione tra l'aumento dei contagi e l'arrivo della nuova. Quest'...Continua a crescere anche in Italia, come in vari altri Paesi, la prevalenza dellaEG.5, denominata, che raggiunge questa settimana il 43,5% dei casi (a loro volta in salita). Dalle vaccinazioni per fragili e anziani fino all'uso delle mascherine: alcuni consigli

Covid, la variante Eris provoca 27 ricoveri a Torrette: uno in terapia intensiva. I più colpiti gli over 60 corriereadriatico.it

La variante Eris, ma non solo, ha riacceso l'allarme Covid in Italia e nel resto del mondo. L'emergere di nuove mutazioni del virus ha favorito un rialzamento dei contagi e anche nel nostro Paese sono ...Si alza il livello di prevenzione, la variante Eris contagia gli over 60 ma è comunque a basso rischio per la salute pubblica: i numeri delle ultime settimane La situazione è sotto controllo, non ci ...