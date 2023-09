Valentina Modini | chi è la concorrente del Grande Fratello?

Curiosità: La diciassettesima edizione del reality show Grande Fratello va in onda in diretta in prima serata su Canale 5 dall'11 settembre 2023. È condotta da Alfonso Signorini, affiancato dall'opinionista Cesara Buonamici, e da Rebecca Staffelli in qualità di inviata social.

E questa cosa non è andata giù al concorrente che, poi, nel tugurio si è sfogato con Fiordaliso, Ciro Petrone, Heidi Baci,e Arnold Cardaropoli. Claudio Roma ha detto di non ...E' di Brovello Carpugnino, nel Vco, ma si può dire chesia aronese d'adozione: l'altra sera ha fatto il suo ingresso al Grande Fratello su Canale 5.al Grande Fratello Ha 29 anni la new entry del Grande Fratello. E' ...

Dal Lago Maggiore al Grande Fratello: Valentina Modini alias Lady Fajana NovaraToday

Chi è Valentina Modini del Grande Fratello 2023 Napolike.it

Grande Fratello 2023-2024: le anticipazioni e ultime notizie oggi, 18 settembre. Tutte le informazioni nel dettaglio. Scopri di più ...Cerchi qualcosa da vedere in televisione oggi La nostra guida Stasera in Tv ti aiuterà ad analizzare il palinsesto dei programmi televisivi.