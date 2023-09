Val di Sole | vacanze indimenticabili in Trentino

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) (Adnkronos) - Trento, 18 Settembre 2023. Ilha molti gioielli e uno dei più luminosi, come del resto dice il suo nome, è la Val di, incantevole valle alpina incastonata tra le Dolomiti di Brenta, il Gruppo dell'Adamello, la Catena delle Maddalene e il gruppo Ortles-Cevedale. Si tratta di un territorio molto amato dai turisti, sia da coloro che prediligono lein primavera o in estate, sia da chi preferisce i mesi autunnali o quelli invernali, del resto, in qualsiasi stagione, questo luogo incantato ha sempre qualcosa offrire. Di seguito, troverete qualche consiglio utile per una vacanza indimenticabile in questa splendida valle del. Se desiderate che la vostra vacanza parta con il piede giusto dovete innanzitutto scegliere una struttura alberghiera che vi garantisca una permanenza ...