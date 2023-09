Vaccini | si ricomincia subito | quando inizieranno le nuove inoculazioni

Leggi su iltempo

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il Covid si è riaffacciato nelle vite degli italiani, ma la politica non è preoccupata per i numeri dei contagi. A parlare è il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervistato su Rtl 102.5 durante «Non Stop News», un colloquio che è l'occasione per tranquillizzare gli animi dopo tanti allarmi ingiustificati: «I numeri dei contagi in assoluto sono aumentati. Era prevedibile, veniamo dal periodo estivo e il dato potrebbe crescere per la riaperture delle scuole, ma siamo tranquilli, nessun allarmismo. I dati cui prestiamo attenzione sono quelli riferibili alle persone che si ricoverano in ospedale e che soprattutto si trasferiscono in terapia intensiva. E questo è un dato assai trascurabile, quindi siamo assolutamente fiduciosi» Schillaci dà poi aggiornamenti sul vaccino anti-Covid aggiornato allevarianti: «Dovrebbe essere disponibile già dalla ...