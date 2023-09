Va cacciato dal governo del Paese | Calenda | insulti senza vergogna

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Carloscatenato. Mentre ilè impegnato a far valere le proprie ragioni in Europa sul fronte dell'emergenza migranti, il leader di Azione trova il tempo di difendere la Francia che proprio oggi ci ha fatto sapere che non accoglierà migranti da Lampedusa. Matteo Salvini è stato molto duro e ha chiesto che la questione migranti riguardi tutti i paesi membri dell'Ue auspicando che nessuno si giri dall'altra parte. E così, manco fosse un paladino di Francia, dedica il suo pomeriggio social a insultare Salvini: "Ma ti rendi conto quanto pericoloso, immaturo e demenziale è un vicepremier che fa un post del genere sul presidente di un grandeeuropeo alleato con cui dobbiamo lavorare su tanti dossier fondamentali". Poi però arriva l'affondo più duro da cui traspare tutto il livore del ...