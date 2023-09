Usa perdono jet F-35 | “Aiutateci a trovarlo”

Leggi su sbircialanotizia

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il caccia 'sparito' in South Carolina Gli Stati Uniti hanno perso un F-35 e chiedono aiuto ai cittadini: “Dateci una mano a trovare l’aereo”. Nel pomeriggio di domenica 17 settembre, il pilota del caccia si è dovuto lanciare col paracadute abbandonando il velivolo che dovrebbe essere precipitato nell’area di Charleston, in South Carolina. Il pilota è stato portato in ospedale ed è in condizioni stabili, secondo le news diffuse dalla base di Charleston. Adesso, bisogna trovare il jet, un F-35B Lightning II. Le ultime tracce dell’aereo sono state individuate nella zona del lago Moultrie e del lago Marion, i due principali specchi d’acqua a nordovest di Charleston. “Alla popolazione chiesto di collaborare con le forze armate e con le autorità civili mentre le operazioni continuano”, fanno sapere i vertici della base. Il jet appartiene allo Squadrone 501, che si dedica al training dei ...