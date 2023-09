Uomo chiede risarcimento di un miliardo di dollari all' ospedale | c' entra il parto della moglie

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il momento deldovrebbe essere pieno di gioia. Così non è stato per unresidente in Australia, che a distanza di qualche anno dalla nascita del figlio ha chiesto undi undiall'dove harito sua. Il giorno delè e sarà sempre indimenticabile per i neo genitori. Di certo la donna prova dolori lancinanti per interi minuti (che in casi estremi possono diventare ore), mentre l'al massimo può soffrire guardando e stando al fiancopropria partner. Quando ilavviene in maniera naturale, il momento critico si riduce a pochi minuti; tuttavia molte donne sono costrette a ricorrere al cesareo, per diversi ...