Università | per le matricole ci sono i Welcome Day | il messaggio di buon inizio del rettore Cavalieri

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Bergamo. Ildell’degli Studi di Bergamo Sergiodà il benvenuto agli studenti con un video pubblicato su YouTube. Per leattive diverse pagine dedicate sul sito dell’Unibg, nelle quali chi inizia il primo anno all’ateneo di Bergamo può trovare tutte le informazioni necessarie rispetto ai luoghi, agli orari, ai ricevimenti dei professori, alle sessioni d’esame, al piano di studi. Cipoi iDay, appuntamenti speciali per tutti coloro che inaugurano il proprio percorso universitario durante i quali vengono infatti presentate le figure di coordinamento dell’Ateneo, del Dipartimento e dei Corsi di studio. Nella stessa occasione vengono date alcune informazioni utili per orientarsi nei primi giorni di vita ...