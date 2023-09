Una rivoluzionaria esperienza in showroom Bonaldi apre il nuovo Cupra Garage ad Azzano San Paolo

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Nato da una filosofia innovativa che rispecchia il carattere dell’azienda automobilistica spagnola e che lo rende il brand più contemporaneo del momento, è stato inaugurato giovedì 14 settembre adSan, in via Piemonte 16, ildi– Gruppo Eurocar Italia. L’approccio trasgressivo dietro ilridefinisce l’d’acquisto dell’auto. Questo spazio innovativo è diviso in due aree distinte: la prima, unoche presenta i nuovi prodotti del marchio, consente ai clienti di toccare con mano e scegliere la loro futura autovettura. La seconda area è dedicata allo stile di vita con oggettistica e abbigliamento firmati, una zona living con la ...