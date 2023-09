Una Nato versione Sahel  Il nuovo dispositivo militare africano che piace a Mosca

(Di lunedì 18 settembre 2023) Un documento di 17 punti, siglato in data 18 settembre a Bamako, sancisce la nascita di unaccordo di mutua difesa nel continente. A farne parte sono Mali, Niger e Burkina Faso, tre stati attualmente retti da giunte militari, che si sono promessi il reciproco supporto nella lotta contro il terrorismo, nella soppressione di rivolte armate e nel contrasto alla criminalità organizzata. Nel documento, denomicarta del Liptako-Gourma (la regione in cui i tre stati condividono reciprocamente i confini), si legge che l’Alleanza degli Stati del(questo il nome della neonata organizzazione) si impegnano a “considerare un‘aggressione contro le altre parti qualsiasi attacco alla sovranità e all’integrità territoriale di una o più parti contraenti”. Tra i punti della carta è ...

Curiosità: L'Organizzazione del Trattato dell'Atlantico del Nord (in inglese: North Atlantic Treaty Organization, in sigla NATO, in francese: Organisation du traité de l'Atlantique nord, in sigla OTAN) è un'alleanza militare intergovernativa nel settore della difesa tra 31 Stati membri, di cui 29 europei e due nordamericani, istituita all'indomani della seconda guerra mondiale. Il trattato istitutivo della NATO, il Patto Atlantico, fu firmato a Washington il 4 aprile 1949, ed entrò in vigore il 24 agosto dello stesso anno.

A ormai cento giorni dall'inizio della controffensiva di Kiev è arrivato il momento dei bilanci e dei possibili scenari ...