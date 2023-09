Una commedia pericolosa | la recensione del film con Enrico Brignano

Leggi su cinemaserietv

(Di lunedì 18 settembre 2023) Il: Una, 2023. Regia: Alessandro Pondi. Cast:, Gabriella Pession, Paola Minaccioni, Niccolò Senni, Marco Zingaro. Genere:. Durata: 90 minuti. Dove l’abbiamo visto: Anteprima stampa. Trama: La vita di Maurilio Fattardi non è certo quella che si aspettava. Fin da piccolo, infatti, sognava di diventare un’uomo d’azione, una sorta di agente segreto al servizio della giustizia. Nella realtà, invece, si è dovuto accontentare di un lavoro come addetto alla sicurezza alla Rinascente. Unica consolazione, dunque, è spiare ogni sera tra le tende dei suoi vicini come un moderno James Stewart. Peccato, però, che dalla sua personale finestra sul cortile non sia mai riuscito a scoprire nulla di particolarmente interessante. Questo, almeno, fino a ...