Ultime Notizie – Ucraina Russia | ultime news di oggi 18 settembre sulla guerra

(Di lunedì 18 settembre 2023) Le autorità russe hanno annunciato la distruzione di tre droni ucraini nel sud-ovest della penisola di Crimea, impedendo di causare vittime e danni. “Il 17, intorno alle 20,30, è stato fermato un tentativo del regime di Kiev di effettuare un attacco terroristico utilizzando veicoli aerei senza pilota con obiettivi sul territorio russo. Due droni ucraini nel sud-ovest sono stati distrutti, sui cieli della penisola di Crimea”, ha scritto il ministero della Difesa russo su Telegram. Un’ora dopo, le difese della penisola hanno abbattuto un altro drone nella stessa regione. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Bakhmut, Andriivka e adesso anche Klishchiyivka: dopo giorni di affermazioni e smentite, l'Ucraina annuncia la riconquista di territori nel Donetsk e costringe Mosca a correre ai ripari sul fronte ...Così il presidente ucraino in un video su Telegram nel quale ha anche omaggiato i soldati che stanno riconquistando il territorio ucraino nell'area di Bakhmut. Stoltenberg: 'Controffensiva di Kiev ...

Zelensky conferma: presa Klishchiyivka, villaggio nel Donetsk Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi: news 17 settembre 2023 Adnkronos

