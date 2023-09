Ultime Notizie – Terremoto Toscana e Emilia Romagna oggi | ritardi e cancellazione treni | news

(Di lunedì 18 settembre 2023) Circolazione ferroviaria sospesa tra Bologna e Firenze dalle 5:10 per verifiche tecniche dopo ildi18 settembre 2023 traed. La circolazione è invece tornata regolare a Faenza, si legge sul sito ditalia. IAlta Velocità possono essere instradati sul percorso alternativo via Prato con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti. IRegionali possono subire cancellazioni e limitazioni di percorso. Attivo il servizio sostitutivo con bus tra Borgo San Lorenzo e Firenze. E’ possibile conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

La guerra in Ucraina è giunta al 572esimo giorno . Droni di Kiev in Crimea . Mosca fa sapere di essere riuscita a respingere l'attacco. Nel frattempo il Cremlino ha ordinato e scatenato nella notte un ...Salernitana - Torino: lesulle formazioni Dia alla fine è rientrato (in ritardo) a Salerno ma non è al meglio e non prenderà parte alla gara con il Torino. L'attacco granata sarà ...Verona - Bologna: lesulle formazioni La sosta ha permesso a Baroni di recuperare alcuni giocatori, tra cui Saponara , Lazovic ed Hongla : quest'ultimo si riapproprierà del suo posto ...

Zelensky conferma: presa Klishchiyivka, villaggio nel Donetsk Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi: news 17 settembre 2023 Adnkronos

Questo Milan non vincerà lo scudetto, ma può costruirsi un percorso che gli regali due obiettivi: un posto nella prossima Champions, un buon cammino in questa. Qualificarsi in un girone tanto ostico è ...Se pensate che il maglione sia solo un maglione, vi state sbagliando. La moda sta regalando nuovi contesti ai capi più tradizionali. Ed ecco che il suddetto maglione ora diventa una sciarpa, ora di ...