Ultime Notizie – Sondaggi politici | Giorgia Meloni e Elly Schlein in crescita

(Di lunedì 18 settembre 2023) Fratelli d’Italia e Pd in, M5S in calo e Lega su. Ilo Swg per il Tg La7 fotografa le intenzioni di voto oggi 18 settembre 2023. Il partito del presidente del del Consiglioguadagna lo 0,3% e sale al 28,8%. Il Pd dicresce dello 0,1% e arriva al 19,8%. Passo indietro del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che perde lo 0,2% e scivola al 17,2%. La Lega di Matteo Salvini guadagna lo 0,2% e approda al 9,8%, mentre Forza Italia cede lo 0,1% e ora vale il 6,3%. Azione (3,7%) precede i Verdi-Sinistra (3,4%), Italia Viva (2,8%), +Europa (2,4%), Per l’Italia con Paragone (1,8%) e Unione Popolare (1,7%). Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione