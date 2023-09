Ultime Notizie – Serie A | Salernitana-Torino 0-3

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ilbatte 3-0 lanel posticipo della quarta giornata diA, disputato allo stadio ‘Arechi’ di Salerno. A decidere la partita il gol di Buongiorno al 15? e la doppietta di Radonjic al 41? e al 50?. In classifica i piemontesi salgono al 5° posto con 7 punti insieme a Napoli, Frosinone e Fiorentina, mentre i campani sono diciottesimi a quota 2 come il Cagliari. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione