Ultime Notizie – Sciopero trasporti oggi 18 settembre Orari Milano | Roma | Napoli

(Di lunedì 18 settembre 2023) Bus e metro fermi a, Torino, Firenze, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Genova, Lecce e Venezia: tutte le info, 182023,dei mezzi del trasporto pubblico locale – bus, tram, treni – fermi in diverse città italiane per la protesta nazionale di 24 ore del personale del Tpl dalle sigle sindacali Cub, Sgb, Cobas lavoro privato, Adl Cobas e Faisa Confail, che chiedono un aumento salariale di 300 euro e la riduzione dell’o di lavoro a 35 ore settimanali. Le città coinvolte sono, Torino, Firenze, Bologna, Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Genova, Lecce e Venezia.la protesta ...

Oscar Piastri 7,5 È autore di una gran bella rimonta, dallefile al settimo posto finale, ... se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreSeguici qui Vai al negozio Auto e Moto su ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleSSC Napoli - Rudi Garcia ha motivato, non senza polemiche per questa sua uscita, sia a DAZN che in conferenza stampa, il pari col Genoa parlando, fra le altre motivazioni, di gare ...

Ultime notizie. Usa-Cina: vertice a sorpresa Sullivan-Wang a Malta, verso summit Xi-Biden alla Casa ... Il Sole 24 ORE

Zelensky conferma: presa Klishchiyivka, villaggio nel Donetsk. LIVE Sky Tg24

Un testo restrittivo rispetto a quello già esaminato e che torna a Palazzo Chigi dopo gli ultimi casi di morti sulle strade. Nel provvedimento anche un inasprimento delle sanzioni per chi supera i ...Gli utenti unici di dispositivi mobili sono aumentati di poco più del 3% lo scorso anno, con 168 milioni di nuovi utenti negli ultimi 12 mesi. Ci sono 5,16 miliardi utenti di Internet, il 64,4% della ...