Ultime Notizie – Scala Richter | la parola del giorno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) La maggiore delle scosse con epicentro a ridosso della fiorentina Marradi, alle 5,10 di oggi ha raggiunto l’intensità 4,8. A dare la misura dell’intensità del terremoto è la, da 0 fino a 10 gradi, che stima l’energia sprigionata dal sisma, ma non le distruzioni che può provocare, legate queste anche alla natura del terreno e al tipo di costruzioni che si trovano nell’area. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione