Ultime Notizie Roma del 18-09-2023 ore 20 | 10

(Di lunedì 18 settembre 2023)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione la crisi migratoria in apertura Palazzo Chigi Consiglio dei Ministri le misure sulla gestione degli ingressi dei profughi sul tema ieri la premier Giorgia Meloni a Lampedusa con la presidente della commissione europea Ursula von der leyen ha fatto sapere che in consiglio dei ministri non sarebbe mancata la mamma avrai sempre al massimo consentito alle regole europee intrattenimento ai fini del rimpatrio di che arriva irregolarmente in Italia che distrusse la possibilità di costituire nuovi centri di rimpatrio è quella di trattenere I migranti fino a 18 mesi sul tavolo misure per donne e bambini intanto mentre continuano senza sosta gli sbarchi la Francia sapere che non accoglierà i profughi arrivati a Lampedusa oggi il Ministro degli Interni francese ...