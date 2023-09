Ultime Notizie – Roma | compattatore Ama a fuoco | ecco dove

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023)Ama per la raccolta dei rifiuti ha presoquesta mattina a. E’ accaduto, informa la nota di Ama, intorno alle 13 in piazza di Cinecittà, per cause ancora da accertare. L’autista del mezzo, che è andato completamente distrutto, è rimasto illeso. Il dipendente ha immediatamente allertato i Vigili del, il cui tempestivo intervento ha permesso di spegnere le fiamme che avevano avvolto il. Sono in corso le operazioni per la messa in sicurezza dell’area e per la pulizia della sede stradale dai detriti del veicolo andato a. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione