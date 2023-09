Ultime Notizie – “Raul mi disse ‘l’ho ammazzato' ”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Calderon mi‘hoDiabolik’“. Rina Bussone ha confermato, in videocollegamento da un sito protetto con l’aula bunker di Rebibbia davanti ai giudici della Terza Corte di Assise di Roma, le accuse al suo ex compagnoEsteban Calderon, imputato per omicidio volontario aggravato dal metodo mafioso e detenzione abusiva di armi nel processo per il delitto di Fabrizio Piscitelli, leader degli Irriducibili, noto come ‘Diabolik’, ucciso con un colpo di pistola alla testa il 7 agosto del 2019 nel parco degli Acquedotti a Roma. La donna, ora sottoposta a programma di protezione, ha ribadito nel processo, rispondendo alle domande dei pm Mario Palazzi e Rita Ceraso, le dichiarazioni rese ai magistrati il 13 dicembre 2021 accusandolo. “Calderon mi ha detto che per l’omicidio ha preso 100mila euro in contanti e 4mila al mese, e ...