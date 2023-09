Ultime Notizie – Muore dopo un volo di 40 metri da una scogliera

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Precipita da unadurante una arrampicata, fa undi 40e precipita in mare. E' accaduto oggi pomeriggio a Mongerbino, nella località di Aspra, nel Palermitano. Il corpo del giovane, un turista di 28 anni di Barcellona, è stato recuperato dai vigili del fuoco e dai sommozzatori del comando provinciale. Sono intervenuti anche il Soccorso alpino, i sanitari del 118 e i militari della Capitaneria di porto. La salma del giovane è stata portata con il gommone dei vigili del fuoco al porto di Palermo a disposizione dell'autorità giudiziaria.