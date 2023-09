Ultime Notizie – Mistero Kadyrov | tra news su malattia e video | cosa cambia per Putin

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ramzanè malato o sta bene? E’ in fin di vita o gode di ottima salute? Le sorti del leader della Cecenia sono al centro di voci e domande, trae smentite che viaggiano tra indiscrezioni di intelligence, annunci edi difficile collocazione e datazione. Negli ultimi giorni, l’intelligence ucraina ha movimentato le acque facendo trapelare le informazioni relative alle condizioni preoccupanti del leader ceceno, gravemente malato e in particolare affetto da una patologia ai reni., che poche settimane fa aveva pubblicato unche documentava un allenamento in palestra, nelleore ha diffuso un’altra clip: una passeggiata in un parco, sotto una pioggia rigeneratrice. Caso chiuso? No, affatto. Su Telegram, profili ucraini rilanciano immagini di una ...