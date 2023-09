Ultime Notizie – Migranti | Manhattan come Lampedusa | assediata dagli arrivi

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Migliaia di persone, ognuna con la sua storia, ammassate in condizioni spesso al limite. New York e, la prima una metropoli che si affaccia sull’Atlantico a ‘rischio distruzione’dice il sindaco Eric Adams, la seconda un’isola turistica nel cuore del Mediterraneo. Due mondi apparentemente lontanissimi, ma uniti da quella che è oggi una vera e propria emergenza mondiale, con le loro ‘città dei’ che ne feriscono l’anima. Da una parte il Roosevelt Hotel, per anni iconico quattro stelle di, oggi malinconicamente ridotto a ‘shelter’ per tante persone alla ricerca del sogno americano che ne assediano le eleganti stanze, un tempo frequentate anche dal personale dell’Alitalia. Dall’altra l’hotspot di contrada Imbriacola, dove l’emergenza è all’ordine del giorno e le disgrazie umane fanno i ...