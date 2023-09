Ultime Notizie – Marine Le Pen e Matteo Salvini ‘duettano’ da Vespa

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Pugno di ferro sugli sbarchi illegali di migranti e marciare uniti per mandare a casa i socialisti alle prossime europee. Ospiti di ‘Cinque minuti’ su Rai 1,Le Pen eparlano all’unisono. E condividono la strategia politica per arginare l’immigrazione e vincere le prossime elezioni a Bruxelles. ”Avremo sempre dei disaccordi con qualcuno, a parte con…”, dice con un sorriso la leader del Rassemblement National, convinta che ”si troverà un accordo con Meloni” in vista del rinnovo del Parlamento europeo nel 2024, magari con la creazione di un ”gruppo il più ampio possibile”. ”Sono totalmente d’accordo conLe Pen”, assicura il segretario della Lega. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione