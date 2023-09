Ultime Notizie – Florida | 14enne spara e uccide madre | arrestato

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) La polizia hainun ragazzo di 14 anni che avevato ed ucciso lae ferito gravemente il fidanzato della donna. Arrivato sul luogo dellatoria, gli agenti, chiamati dai vicini che vedevano il teenager correre per il quartiere con la pistola in mano, hanno bloccato il ragazzo che, con la pistola puntata alla testa, minacciava di suicidarsi. Alla fine gli agenti sono riusciti a convincerlo a posare la pistola, e, quando il ragazzo ha tentato di riprenderla, l’hanno colpito alla mano con una pallottola di gomma. Secondo quanto riferito da una televisione locale, dopo averto allae al suo fidanzato, il ragazzo avrebbe anche tentato di colpire il fratello maggiore. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione