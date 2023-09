Ultime Notizie – “‘Decidiamo noi chi entra’ è sunto nuova posizione in Ue”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) “La presenza della Presidente von der Leyen a Lampedusa ieri è molto importante anche da un punto di vista simbolico”. Così a quanto si apprende il premier Giorgia Meloni, nel corso del Consiglio dei ministri. “La presenza dell’Europa ai confini più esposti all’immigrazione illegale di massa sottolinea che quelli di Lampedusa non sono solo confini italiani ma anche europei“. “Ora il Governo seguirà con grande attenzione, passo dopo passo, gli impegni che l’Europa si è assunta con l’Italia, a partire dall’impegno per sbloccare in tempi rapidi le risorse previste dal Memorandum con la Tunisia. Al prossimo Consiglio europeo informale di ottobre l’Italia chiederà agli altri Stati membri di assumere le decisioni necessarie e conseguenti, soprattutto in tema di blocco delle partenze illegali dal Nord Africa”. “Consentitemi una battuta, mi chiedo se ora anche alla Presidente von der Leyen ...