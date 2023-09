Ultime Notizie – “Al Nord 45% risorse per assistenza alunni con disabilità”

(Di lunedì 18 settembre 2023) Delleper l’adconil 45% (pari a 44.665.164 euro) è destinato ai 3.135 comuni delItalia interessati dal provvedimento, il 36% (35.959.992 euro) ai 2.144 enti del sud e delle isole interessati dal provvedimento e il 19% (19.374.843 euro) alle 847 amministrazioni delle regioni centrali.E’ uno degli elementi che emergono dall’analisi dei dati sulleaggiuntive assegnate a questo settore dalla Legge di Bilancio, effettuata da Centro Studi Enti Locali (Csel) per Adnkronos. In linea con lo scorso anno, i 1.241 comuni della regione Lombardia coinvolti nella ripartizione si vedranno assegnare oltre un quinto delledisponibili (quasi 21 milioni di euro su 100). Ingenti anche le somme destinate alle amministrazioni ...

Non è la scena di un film horror ma quanto accaduto nellesere ad un redisente di ... Per ricevere le nostrein tempo reale , unisciti gratis al canale Telegram di Radio Alfa . Ci trovi ...Toscana, Lazio ed Emilia Romagna sono state leregioni nelle quali, il 15 settembre, è iniziato il nuovo anno scolastico. C'è quindi particolare attenzione sui dati riguardanti l'aumento del ...... iscriviti subito! " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ambiente, salute ... ascolta le puntate Un anno di guerra in Ucraina : gli aggiornamenti di Wired sul conflitto,...

Russia Ucraina, Kiev annuncia riconquista territori Donetsk. LIVE Sky Tg24

Guerra Ucraina Russia, ultime notizie di oggi: news 17 settembre 2023 Adnkronos

In occasione della nuova carta oro in metallo, HuffPost e American Express hanno riservato nuovi esclusivi vantaggi agli abbonati digitali: tutti i lettori che hanno un abbonamento digitale e che ...To learn more visit: www.fieldmedicalinc.com. For additional company news and announcements follow Field Medical on LinkedIn and X.