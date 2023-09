Ultime Notizie – a cosa servono e dove saranno

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) I migranti irregolari in Italia, non richiedenti asilo, potranno essere trattenuti nei centri di permanenza per i rimpatri fino a 18 mesi. E’ una delle misure approvate oggi dal Consiglio dei ministri, che segue una settimana di sbarchi incessanti a Lampedusa che hanno fatto salire il numero dei migranti arrivati in Italia dall’inizio dell’anno a 129.869, quasi il doppio di quelli approdati sulle nostre coste nel 2022. Solo in questi ultimi sette giorni gli arrivi sono stati oltre 14mila. Un trend che ha mandato in crisi l’isola di Lampedusa,ieri è arrivata, insieme alla premier Giorgia Meloni, anche la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. E oggi la stretta del governo come annunciato ieri dalla presidente del Consiglio che aveva chiarito: ”L’obiettivo sono i rimpatri, non la redistribuzione”. Fino a oggi il tempo di permanenza nei Cpr era ...