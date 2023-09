Ultime Notizie – 730 precompilato 2023 | scadenza invio e istruzioni | cosa c’è da sapere

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di lunedì 18 settembre 2023) Ancora due settimane per inviare il 730/: laè fissata a lunedì 2 ottobre. Entro questa data, comunica l’Agenzia delle entrate, i contribuenti possono trasmettere la dichiarazione online, dopo averla eventualmente integrata e modificata. Sono più di un miliardo e 300 milioni i dati utilizzati quest’anno dall’Agenzia per predisporre i modelli e semplificare l’adempimento per i cittadini: si va dalle spese sanitarie ai premi assicurativi, dalle spese scolastiche alle certificazioni uniche trasmesse dai datori di lavoro, dagli interessi passivi sul mutuo ai contributi previdenziali. Come fare Chi ha poca dimestichezza con l’applicativo web o non ha la possibilità di usarlo in prima persona può ancora delegare un familiare o una persona di fiducia a gestire la propria precompilata (visualizzarla, accettarla o modificarla e inviarla nel ...