Ucraina-Russia | Zelensky | “Putin nuovo Hitler | rischiamo terza guerra mondiale”

(Di lunedì 18 settembre 2023) “Stiamo lottando davvero contro uno stato dotato di armi nucleari che minaccia di distruggere il mondo” Vladimirè unAdolfe va fermato perché bisogna evitare i rischi di una. Sono le parole del presidente ucraino Volodymyrin un’intervista al programma 60 minutes della Cbs. “Difendiamo i valori del mondo intero. Gli ucraini stanno pagando il prezzo più alto. Stiamo davvero lottando per la nostra libertà, stiamo morendo, non è una fiction, non è un libro. Stiamo lottando davvero contro uno stato dotato di armi nucleari che minaccia di distruggere il mondo”, dice. Kiev dipende dagli aiuti finanziari e militati garantiti da Washington. “Gli Stati Uniti d’America sostengono finanziariamente ...

Se l'cadesse, Putin sicuramente andrebbe oltre. Cosa faranno gli Stati Uniti d'America quando Putin raggiungerà gli Stati baltici Quando raggiungerà il confine polacco", si chiede. Gli ...Poi, però, una constatazione preoccupante: Quando c'è una guerra a tutto campo come questa e quando c'è un vicino come ladisposto a usare la forza militare per un'invasione in Europa, come ...Un segnale per chi spera in una sorpresa positiva nella guerra d'(scatenata ribadiamolo sempre dallacon l'aggressione di oltre un anno e mezzo fa). Il quotidiano della Cei, ...

Mosca: droni ucraini sulla Crimea. Kiev: "In 7 giorni riconquistati 7 km quadrati a est e sud"

Kiev, 18 set. (Adnkronos) - "Se i russi raggiungono la Polonia, cosa succederà dopo La terza guerra mondiale". Lo ha chiesto retoricamente il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky nel programma ...Mosca, 18 set. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Le autorità russe hanno annunciato la distruzione di tre droni ucraini nel sud-ovest della penisola ...