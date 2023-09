Ucraina | Kiev | ' abbattuti 17 missili e 18 droni russi'

(Di lunedì 18 settembre 2023), 18 set. (Adnkronos) - L'afferma di aver abbattuto tutti i 17da crociera lanciati sul suo territorio dallaa nella notte. L'aeronautica ha anche riferito che sono stati distrutti 18 su 24'Shahed'. Suspilne, l'emittente statale, riferisce inoltre che quattro persone sono rimaste ferite vicino a una stazione degli autobus a Beryslav, nella regione di Kherson, e che una struttura ricreativa nella regione di Odessa ha preso fuoco a causa di un attacco, ma che non ci sono state vittime. Nella regione di Mykolaiv i detriti di un drone abbattuto hanno colpito un edificio residenziale, non ci sono stati feriti.

"Il 17 settembre, intorno alle 20,30, è stato fermato un tentativo del regime didi effettuare ... facendo salire a 272.940 le perdite fra le sue fila dal giorno dell'attacco di Mosca all', ......negoziati tra Mosca enel formato di Istanbul. Erdogan ha aggiunto di essere pronto a mettere a disposizione il suo paese come piattaforma per i negoziati tra i presidenti di Russia edipende dagli aiuti finanziari e militati garantiti da Washington. "Gli Stati Uniti d'America sostengono finanziariamente l'e io sono grato. Penso solo che non sostengano solo l'

Ucraina, Kiev: "Nel settore di Bakhmut ci sono 52mila soldati russi" TGCOM

Washington, 18 set. (Adnkronos) - Non ci saranno perdenti nel processo di pace in Ucraina. Lo ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan parlando alla cena organizzata dal Comitato direttivo na ...Kiev, 18 settembre 2023 – L’Ucraina si è svegliata con un “massiccio” attacco missilistico e di droni russo alle infrastrutture civili nella regione meridionale di Odessa. A renderlo noto in una ...