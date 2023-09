Ucraina | Bulgaria invia squadra per ispezionare drone atterrato sul suo territorio

... la Germania che passa agevolmente in Bosnia, l'Uzbekistan che vince in, l'Ungheria che supera la Turchia. Vittorie sudate per Israele contro il Giappone e per l'contro la Colombia , ......00 Jabal Al Mukaber (Pal) - Foutoua (Syr) 18:00 Nejmeh SC (Leb) - Al - Rifaa (Bhr) 20:00...00 TURCHIA SUPER LIG Karagumruk - Hatayspor 19:00 Sivasspor - Ankaragucu 19:00PREMIER LEAGUE ...Rappresentanti da, Francia, Germania, Italia, Principato di Monaco, Romania, Svizzera e ... con una lente di ingrandimento sulla situazione ine del Sudan. Il pomeriggio del 22 ...

Ultimo'ora: Ucraina: Bulgaria invia squadra per ispezionare drone ... La Svolta

Stop al divieto. La Bulgaria riapre al grano ucraino Euronews Italiano

L’Ue ha riaperto i corridoi che permettono ai cereali ucraini di raggiungere i mercati di esportazione attraversando i paesi confinanti.Mosca starebbe anche trattando con la Libia per ottenere l'accesso a un porto nel Mediterraneo per le sue navi da guerra ...