Uccise barista a martellate | confermato l' ergastolo

La Corte d'assise d'appello di Sassari ha confermato la condanna all'ergastolo per Claudio Dettori, il 25enne sassarese accusato dell'omicidio di Antonio Fara,di 47 anni ucciso a martellate nel suo appartamento nell'aprile 2021. La Corte, presieduta da Maria Teresa Lupinu, ha accolto la richiesta della procuratrice Gabriella Pintus e dall'avvocato

