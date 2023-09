Ubriaca inveisce contro il regista Vanzina | lui le cita Prévert

(Di lunedì 18 settembre 2023) AGI - Sale sul palco e interrompe l'incon ilEnricoper urlare parolacce e bestemmie, poi aggredisce i carabinieri intervenuti per calmarla. È successo a Domodossola, durante la manifestazione culturale 'Domosofia', che ha caratterizzato il fine settimana con un fitto programma di incontri in piazza. Protagonista dell'episodio è una donna di 42 anni, che è stata arrestata dai militari. In evidente stato di ebbrezza, dopo aver interrotto l'in, la donna ha inveitopubblico e ospiti. Ilromano ha continuato il suo intervento, cercando anche di dialogare con la donna, alla quale hato una poesia disulla felicità. All'arrivo dei carabinieri, allertati dai presenti, la donna se l'e' presa anche con ...

