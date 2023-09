Tutti i temi sul tavolo dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 18 settembre 2023) Inizia oggi la settantottesima Assemblea. Domani si aprirà il dibattitoa New York e proseguirà fino a sabato 23 settembre. Dai conflitti in tutto il mondo allo sviluppo sostenibile, dai migranti alla sanità fino ai progetti di riformaistituzioni economiche globali e le sfide climatiche del presente e del futuro, ci sono moltissimisul, ma molti importanti leader mondiali dovrebbero saltare questo appuntamento: Emmanuel Macron, Rishi Sunak, oltre ovviamente a Xi Jinping e Vladimir Putin, non dovrebbero partecipare all’Assemblea. Ci saranno invece sicuramente il presidente statnse Joe Biden e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. L’appuntamento si svolge in un clima di ...