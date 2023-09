Tutti a scuola | Valditara | “La professione del docente è stressante e difficile | se fatta bene | non adeguatamente retribuita soprattutto socialmente svalutata”

(Di lunedì 18 settembre 2023) "Nessunapotrà mai offrire un'istruzione di qualità senza insegnati motivati e preparati, ladel, se, non". L'articolo .

Curiosità: Tutti a scuola è la cerimonia d'apertura annuale di ogni anno scolastico. La cerimonia viene trasmessa da Rai 1. Fino al 2014 si svolgeva a Roma, mentre dal 2015 non ha una sede fissa. L'evento, trasmesso per la prima volta nel 2000, è stato condotto da Paola Saluzzi solo per il primo anno. Dal 2002 il conduttore è stato Fabrizio Frizzi a cui è subentrata, dopo la sua prematura morte a sessant'anni, Teresa Mannino che ha condotto l'evento solo nel 2017. Dal 2018 il conduttore è Flavio Insinna il quale ha condotto l'evento con diversi volti femminili, Claudia Gerini nel 2018, Francesca Fialdini nel 2019, Andrea Delogu nel 2020-2021, Roberta Rei nel 2022 e Malika Ayane nel 2023. Sono presenti il Presidente della Repubblica Italiana, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, molti personaggi famosi e studenti provenienti da varie scuole.

È successo alla presenza del capo dello Stato Sergio Mattarella, che è andato a Forlì per partecipare al tradizionale evento 'Tutti a scuola', ormai arrivato alla sua 23esima edizione, quest'anno

Forlì, 18 set. (Adnkronos) – L'attenzione ai giovani è fondamentale. Maria Montessori, la grande educatrice italiana famosa nel mondo, scriveva: 'La società umana non può cambiare senza che gli adulti ...