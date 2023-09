Tutti a scuola | il discorso integrale del presidente della Repubblica | Sergio Mattarella | “La scuola è una grande realtà”

Curiosità: Tutti a scuola è la cerimonia d'apertura annuale di ogni anno scolastico. La cerimonia viene trasmessa da Rai 1. Fino al 2014 si svolgeva a Roma, mentre dal 2015 non ha una sede fissa. L'evento, trasmesso per la prima volta nel 2000, è stato condotto da Paola Saluzzi solo per il primo anno. Dal 2002 il conduttore è stato Fabrizio Frizzi a cui è subentrata, dopo la sua prematura morte a sessant'anni, Teresa Mannino che ha condotto l'evento solo nel 2017. Dal 2018 il conduttore è Flavio Insinna il quale ha condotto l'evento con diversi volti femminili, Claudia Gerini nel 2018, Francesca Fialdini nel 2019, Andrea Delogu nel 2020-2021, Roberta Rei nel 2022 e Malika Ayane nel 2023. Sono presenti il Presidente della Repubblica Italiana, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, molti personaggi famosi e studenti provenienti da varie scuole.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Forlì per l'inaugurazione dell'anno scolastico, sul prato dell'Istituto tecnico 'Saffi - Alberti' di Forlì. E' la XXIII edizione di '', cui ha preso parte anche il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. 'La riapertura dellada sempre costituisce un'opportunità, una forte ragione di impegno ...

In merito alla disciplina relativa alla valutazione del comportamento degli studenti, si prevede che nella scuola secondaria di primo grado la valutazione sia espressa in decimi e, nel caso di ...