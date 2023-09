Tutte Sharon Stone Gianni Sperti una furia | umiliazione totale per le dame

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 18 settembre 2023) Scintille a Uomini e Donne nell'ultima puntata della trasmissione di Canale 5. Qui ha fatto il suo ingresso Antonio, un uomo di circa quarant'anni originario della Calabria, in cerca di una relazione con Roberta Di Padua. Quest'ultima però ha negato il corteggiamento. Un atteggiamento che ha attirato l'attenzione di, che ha così domandato alledel programma una domanda precisa: "Mi sembra un bell'uomo, non so le altre donne che dicono. Neanche a Cristina?". Da qui la stoccata alle concorrenti: "ste simil, vorrei sapere, che vi aspettate?". E ancora: "Se non va bene un bell'uomo così aspettate che scenda, non so, Tom Cruise, Brad Pitt?". Immediata la reazione di Manuela che ha voluto precisare che la sua apparente mancanza di interesse era dovuta ...