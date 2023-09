“Tu sei una…” Caos a X-Factor | Morgan | contro Ambra Angiolini | volano insulti | pubblico gelato

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 18 settembre 2023), l’insulto lascia tutti senza parole. Una puntata che non ammette precedenti quella di X, durante la quale a intervenire in merito alla giurata sarebbe stato. Il cantante e artista, noto per lasciare fluire liberamente i propri pensieri, avrebbe esternato il suo parere su. Toni più che accesi esenza parole dopo il botta e risposta. D’altronde il ritorno ditra i giudici del programma destava già qualche preoccupazione. Ma non solo, anche accese polemiche per via dei fatti di Selinunte e l’insulto omofobo.insulta. Il talent show è giunto alla sua 17esima edizione. Alla guida del timone la cantante Francesca ...