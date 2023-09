TS – “Riflettiamo Dopo un ko così…”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 18 settembre 2023) 2023-09-18 01:29:00 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di TS: Duro ko per l’Empoli nel posticipo domenicale della Serie A. Gli azzurri cadono all’Olimpico sotto i colpi della Roma di Josè Mourinho: un passivo pesantissimo, con un ko senza appello per 7-0. Non può, ovviamente, essere soddisfatta la società toscana al termine del match contro i giallorossi: l’Empoli,4 gare, è fanalino di coda con 0 punti, 4 ko consecutivi, 12 gol incassati e nessuno segnato. Roma-Empoli, parla Accardi Nel post gara di Dazn, a prendere la parola, non è il tecnico Paolo Zanetti, bensì il direttore sportivo Pietro Accardi: “Doveroso metterci la facciaun ko del genere. C’è molto dispiacere, soprattutto per i tifosi che sono venuti a sostenerci, e l’hanno fatto fino alla fine. Riflessioni su Zanetti? In questo momento la responsabilità non è solo ...