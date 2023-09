Trova un bimbo abbandonato nel deserto e lo porta con sé a Lampedusa

Leggi su luce.lanazione

(Di lunedì 18 settembre 2023) Una scena che ha commosso tutti, quella accaduta in queste ore a. Un ragazzino, non ancora maggiorenne, è stato visto arrivare dal mare tendendo per mano un bambino piccolo, di circa 3 anni. Sbarcati a molo Favarolo sull’isola, ha consegnato ilai soccorritori: anche se si tenevano per mano non erano fratelli, come si sarebbe potuto immaginare. “L’hoto nel– ha raccontato il giovane migrante nordafricano ai volontari della Croce Rossa e alla polizia -. Era solo,, e allora l’hoto con me per salvarlo, ma non è un mio familiare e non so come occuparmene”. Solo nel: “L’hoto con me per salvarlo” Nessuno dunque conosce né il nome, né la nazionalità del bambino che, attualmente, si ...