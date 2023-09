Trevisani | «Inzaghi cresciuto! Frattesi? Striscioni e maglie Milan…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 18 settembre 2023)esalta Simone, cresciuto parecchio in questi tre anni di Inter. Poi il giornalista spezza una lancia a favore diCRESCITA ? Riccardo, a Mediaset, sue l’Inter: «L’Inter esono cresciute dopo la finale di Champions League, oggi non rifarebbe i cambi del derby scudetto perso due anni. Maturato e cresciuto tantissimo. Il gesto di? Ma ci sonotte di giocatori del». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati