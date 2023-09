Trasporto pubblico locale | sciopero | possibili disagi per chi deve prendere il pullman Modalità diverse da città a città

(Di lunedì 18 settembre 2023) Protesta per bassi stipendi e qualità del servizio. Ogginazionale di 24 ore, conda, proclamato da Cobas ed altre sigle sindacali, nel settore deldunque per chi, essenzialmente,ilo la metropolitana. (foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia) L'articoloper chiil...

Illocale sarà in funzione all'inizio dell'orario di servizio alle 8 e anche nelle fasce orarie tra le 14.30 e le 17:30 per quanto riguarda il servizio extraurbano, il servizio bus ...Estratto da www.repubblica.it roma sciopero atac 3 Domani 18 settembre illocale si fermerà in diverse città italiane. E' stato indetto infatti uno sciopero nazionale di 24 ore del personale del Tpl dalle sigle sindacali Cub trasporti, ...A spingere i sindacati del settore dellocale a scioperare sono diverse motivazioni. Ecco di seguito gli orari dello sciopero e come sono stati suddivise le fasce di garanzia nelle ...

Il 18 settembre sciopero nazionale del trasporto pubblico locale: le fasce di garanzia e le città coinvolte Il Fatto Quotidiano

Sciopero GTT di 24 ore nel trasporto pubblico RaiNews

Oggi sciopero nazionale di 24 ore, con modalità diverse da città a città, proclamato da Cobas ed altre sigle sindacali, nel settore del trasporto pubblico locale. Disagi possibili dunque per chi, ...(Adnkronos) – Oggi, 18 settembre 2023, sciopero dei mezzi del trasporto pubblico locale – bus, tram, treni – fermi in diverse città italiane per la protesta nazionale di 24 ore del personale del Tpl ...