Tragico lutto nel cinema | l’amato attore morto a soli 43 anni | di cosa soffriva

Leggi su tvzap

(Di lunedì 18 settembre 2023) Personaggi tv. . L’, noto soprattutto per aver interpretato The Young and the Restless e General Hospital, è deceduto ad Austin, in Texas. Non sono tuttavia chiare, al momento, le ragioni che hanno portato al decesso. Questa terribile notizia sulla morte a43di Billy Miller è stata confermata dal manager dell’stesso a Variety: vediamo insieme le sue strazianti parole.Leggi anche: Gravenel: addio ad un altro amatissimoLeggi anche:nel, èil noto: le cause della scomparsa Leggi anche:nelitaliano, Monica Comegna è morta a43 ...