Traffico Roma del 18-09-2023 ore 20 | 00

(Di lunedì 18 settembre 2023) Luceverdevetro vatti a questo aggiornamento da Simone a Cerchiara in strada i mezzi pubblici lo sciopero riprenderà alle 20 Intanto ilin uscita daabbiamo code sulla via trionfale sulla via del mare lungo la Cristoforo Colombo code e rallentamenti tra Viale Parioli e la via Salaria alla Balduina come rallentamenti sulle principali strade la causa da questa mattina a Chiusa a Piazza della Balduina per rottura delle condutture dell’acqua in centro abbiamo rallentamenti tra via Nazionale Piazza Venezia per lavorisulla Appia Pignatelli raccordo anulare carreggiata interna code tra l’ano e l’autostrada A24 con questo è tutto Grazie per l’attenzione un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...