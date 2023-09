Traffico Roma del 18-09-2023 ore 17 | 30

(Di lunedì 18 settembre 2023) LuceverdeBuonasera Bentrovati a questo aggiornamento da Simone a Cerchiaraintenso ain queste ore ripreso il passaggio dei mezzi pubblici terminato alle 17 lo sciopero Riprendo alle 20 sul viale di Tor di Quinto abbiamorallentato e con code verso la via Flaminia code sulla stessa via Flaminia nel tratto da Corso Francia a Grottarossa sulla tangenzialein Corso Francia verso la Salaria mentre all’altezza di Villa Ada abbiamo cose sulla via Salaria in direzione della tangenziale Tra Piazza Adriana e Lungotevere intenso ilricordiamo i lavori a Piazza Pia restringimenti della carreggiata lavori esulla Appia Pignatelli qui un senso unico alternato sul Raccordo Anulare carreggiata interna code tra la novità nella ...

Safety car in caso di incidente potranno rallentare e fruire da deterrente per ulteriori incidenti. Più controlli e segnaletiche ai passaggi a livello.

Fanpage.it ha intervistato Stefania Sposetti, segretaria regionale Cgil Roma e Lazio sulle cancellazioni dei treni che hanno portato i pendolari all’esasperazione ...Sarà anche agevolato l'utilizzo della stazione Aurelia, oggi considerata un po' monca. Infatti, chi col treno dovesse tornare dal centro di Roma e volesse raggiungere uno dei quartieri a nord ovest, ...