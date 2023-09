Traffico Roma del 18-09-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 settembre 2023)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità Oggi sciopero dei mezzi è chiusa la termini 100 c’è linea della metro in servizio Ma con le stazioni di Pontelungo Vittorio Emanuele III Repubblica chiuse regolare la linea B della metro termine dello sciopero alle 17 ma ripresa in serata alle 20 linee tram dicon lavori e limitazioni per i lavori in via Brofferio zona Prati limitata la linea tram 19 sulla linea tram 3 lavori a Trastevere modificato il percorso linea 8 in questo caso sostituzioni con il servizio bus questa mattina problemi alle condutture d’acqua in Piazza della Balduina la piazza è chiusa alcon queste tutto dettagli nel sito.luceverde.it In collaborazione con Luce Verde infomobilità