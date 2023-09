Traffico Roma del 18-09-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 settembre 2023) Luceverdebene trovati la Simona Cerchiara Lungotevere zona Foro Italico abbiamo rallentamenti a causa di un incidente sul lungotevere Cadorna il momento ilsulla tangenziale da Corso Francia verso la Nomentanaal momento sulla Cassia e sulla Flaminia per i lavori tra Castel Sant’Angelo e San Pietro disagi tra Piazza Adriana e Lungotevere e via di Porta Cavalleggerisulla Appia Pignatelli sulla via Tuscolana Zona Cinecittà circa un’ora fa un veicolo in fiamme e la chiusura della strada ora via Tuscolana aperta e conregolare oggi lo sciopero dei mezzi è chiusa la termini-centocelle linea della metro in servizio Ma ha chiuso le stazioni di Pontelungo Vittorio Emanuele e Repubblica questa la situazione al momento A più tardi un servizio della c e della polizia ...