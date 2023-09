Traffico Roma del 18-09-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 18 settembre 2023) LuceverdeBen ritrovati a questo giuramento da Simona Cerchiara con lo sciopero del trasporto pubblico più spostamenti e piùsul Raccordo Anulare tratto di carreggiata esterna dalla Casilina l’autostrada A24 sulla via Laurentina all’Eur rallentamenti a causa di un incidente all’altezza di viale Africa sulla via Cristoforo Colombo dall’Eurin uscita dalavori eintenso sulla Appia Pignatellisu Lungotevere all’altezza dell’ Isola Tiberina e per i lavori tra Castel Sant’Angelo e San Pietro disagi a Piazza Adriana il Lungotevere e via di Porta Cavalleggeri in via di Boccea intanto rallentamenti in zona Casalotti a causa di un incidente oggi lo sciopero dei mezzi è chiusa la termini-centocelle sulla linea della metro ...